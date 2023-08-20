Раскрыта причина не пользоваться одним из популярных приложений для знакомств

Опытный пользователь сервисов для знакомств и автор Telegram-канала «Пирамида душноТы» Ксения в беседе с «Мослентой» посоветовала не пользоваться приложением для знакомств Pure, Mamba и Twinby.

Собеседница рассказала, что Pure предназначено исключительно для поиска секс-партнера и долгому общению там места нет. Кроме того, для мужчин пользование приложением стоит около 600 рублей в неделю, из-за чего пользователи рассматривают женщин там только как товар на витрине магазина.

«Помимо возможного хамства и дикпиков в самый неподходящий момент, напороться там можно на что угодно. Но, справедливости ради, могу сказать, что рискуют все», — предостерегла блогер.

Ранее столичный блогер оценила большую часть аудитории сайтов знакомств.