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21:01, 20 августа 2023
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Раскрыта причина не пользоваться одним из популярных приложений для знакомств

Блогер из Москвы посоветовала не пользоваться приложением для знакомств Pure.

Раскрыта причина не пользоваться одним из популярных приложений для знакомств
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Опытный пользователь сервисов для знакомств и автор Telegram-канала «Пирамида душноТы» Ксения в беседе с «Мослентой» посоветовала не пользоваться приложением для знакомств Pure, Mamba и Twinby.

Собеседница рассказала, что Pure предназначено исключительно для поиска секс-партнера и долгому общению там места нет. Кроме того, для мужчин пользование приложением стоит около 600 рублей в неделю, из-за чего пользователи рассматривают женщин там только как товар на витрине магазина.

«Помимо возможного хамства и дикпиков в самый неподходящий момент, напороться там можно на что угодно. Но, справедливости ради, могу сказать, что рискуют все», — предостерегла блогер.

Ранее столичный блогер оценила большую часть аудитории сайтов знакомств.