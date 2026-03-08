Раскрыта причина проблем со сном в марте

У многих март становится временем бессонницы или, наоборот, сильной сонливости. О причине подобных проблем со сном в начале весны рассказала врач, клинический фармаколог Татьяна Молостова, передает «Газета.Ru».

По ее словам, это происходит из-за адаптации организма к смене времени года. Сон человека строится на циркадных ритмах, которые синхронизируются с сезоном. Из-за увеличения светового дня в организме повышается уровень серотонина — гормона, который отвечает за активность. После зимы организм адаптируется к новым условиям, из-за чего могут возникать нарушения сна.

«Зимой, когда световых часов меньше, уровень мелатонина остается повышенным и в дневное время, что создает состояние постоянной сонливости и апатии. При наступлении весны длительность светового дня увеличивается, что может привести к смещению биологических часов», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что наладить режим поможет подъем и отход ко сну в одно и то же время. Также врач посоветовала увеличить физическую активность и стараться засыпать без телефона. Для полной адаптации к весне организму потребуется немного времени, прежде чем сон будет полностью нормализован.

