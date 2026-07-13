Раскрыта стоимость сбора первоклассника в школу в 2026 году

Собрать ребенка в первый класс в 2026 году обойдется российским семьям в среднем от 30 до 50 тысяч рублей. Такой оценкой в беседе с «Москвой 24» поделилась финансовый консультант Анна Тюрнева.

По словам эксперта, итоговая сумма зависит от региона, требований школы и выбранных брендов. Если покупать несколько комплектов формы и обуви известных производителей, расходы могут превысить 50 тысяч рублей.

Самой затратной частью подготовки остается одежда и обувь. На них обычно приходится больше половины всех расходов. В обязательный список также входят рюкзак, спортивная форма, сменная обувь, канцелярские принадлежности, тетради, альбомы, краски и другие товары для учебы.

Специалист советует сначала уточнить список необходимых вещей в школе. Нередко часть пособий и рабочих тетрадей закупают централизованно для всего класса, что позволяет родителям сэкономить.

По мнению Тюрневой, середина июля считается одним из самых удачных периодов для покупок. В магазинах пока сохраняется широкий выбор, а до начала учебного года остается достаточно времени, чтобы распределить расходы. При этом откладывать покупки до последних недель августа не стоит. В это время спрос резко возрастает, а нужные размеры и модели быстро исчезают.

Эксперт также рекомендовала сравнивать цены у разных продавцов, не переплачивать за бренд, и приобретать часть расходных материалов уже в течение учебного года по мере необходимости.

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