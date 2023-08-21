Раскрыто местонахождение певицы Алсу

Свое местонахождение раскрыла популярная певица Алсу в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка опубликовала несколько фотографий из Лондона.

Певица прилетела в Англию несколько дней назад. Она посетила концерт музыканта The Weeknd и всемирно известный частный клуб Annabel's.

Подписчики отметили, что 40-летняя звезда находится в отличной форме. «Очень красивая и совсем молодая», «Любимая Алсу, превосходно выглядишь», «Вы моложе своих дочерей», — написали комментаторы.

Ранее концертный директор Алсу опроверг слухи о ее разводе с мужем. Певица состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года.