Раскрыты фатальные последствия купания в фонтанах

Вода в фонтанах обработана химией от цветения и является застойной, поэтому купание в них чревато инфекциями. Об этом заявил главврач городской поликлиники № 220, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников в своем Telegram-канале.

«Помним, что вода в фонтанах обрабатывается специальными химическими средствами, чтобы не цвести. И вода здесь циркулирует по кругу — она застойная. Не обновляется регулярно. Поэтому инфекцию и вирус подхватить можно очень просто», — написал он.

Кроме того, отметил врач, в фонтане легко поскользнуться на плитке, упасть и получить травмы — растяжение или перелом, а также удар током.

«Фонтаны... содержат насосы и другое электрическое оборудование. Изоляция может повредиться в любой момент. И тогда купание в фонтане может стать смертельно опасным», — предупредил специалист.

Тяжельников напомнил москвичам, что в городе оборудованы специальные места для купания — пляжи и открытые бассейны проекта «Лето в Москве».

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список разрешенных для купания мест в Москве. Среди них — Путяевский пруд № 1 в Сокольниках, Большой городской пруд в ЗелАО, Школьное озеро там же, пляж «Динамо» в Войковском районе, «Серебряный Бор-2» и другие.