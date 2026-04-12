Раскрыты любимые куличи москвичей

В преддверии Пасхи спрос на пасхальные товары в Москве вырос на 109 процентов по сравнению с 2025 годом. «Самокат» изучил предпочтения москвичей в выборе пасхального угощения, пресс-релиз оказался в распоряжении «Мосленты».

Так, среди фаворитов — изделия со вкусом капучино, с вишнево-шоколадным наполнением, а также со сливочным и фисташковым кремом. Также зафиксирован интерес покупателей к необычным начинкам: самые привлекательные варианты — куличи с маком и лимоном, а также с фисташковым кремом. На втором месте — кулич с черничной начинкой. Далее в рейтинге идут варианты с кокосовым наполнением и со сливочной начинкой.

Среди других популярных вкусов — вареная сгущенка, а также карамель с попкорном.

Ранее сообщалось, что московские фабрики изготовят к Пасхе около пяти миллионов куличей.