В Москве испекут около пяти миллионов куличей к Пасхе

Московские фабрики изготовят к православной Пасхе около пяти миллионов куличей. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» произвел более 350 тонн пасхальной выпечки — это почти миллион куличей. Комбинат «Черемушки» выпустил более 280 тонн куличей и кексов, а хлебокомбинат «Пеко» — около 200 тонн.

Всего же, добавил чиновник, в Москве функционирует около 360 предприятий пищевой промышленности. Более 100 из них специализируются на выпечке хлеба, сдобы и мучных изделий.

Ранее было подсчитано, что на празднование Пасхи в 2026 году москвичи могут потратить свыше 4,7 миллиарда рублей. Такая сумма получилась, исходя из численности взрослого населения Москвы (около 10,85 миллиона человек), минимальных расходах в 591 рубль на человека и того, что праздник отмечают 74 процента жителей.