Раскрыты мешающие построить здоровые отношения установки из детства

На протяжении жизни у человека могут формироваться самые разные явления, но в детстве мы особенно восприимчивы. Модель отношений родителей или других значимых взрослых, определенные фразы и утверждения, а также образы из сказок и фильмов — все это может привить те или иные установки. Некоторые из тех, что мешают гармоничным отношениям во взрослой жизни, раскрыла в беседе с «Мослентой» психолог Ольга Романив.

Первая такая установка — это то, что любовь нужно заслужить. Она формируется в случае, если родители хвалят и выражают свою любовь только тогда, когда ребенок добивается каких-то успехов. Такая атмосфера в семье формирует убеждение, что любить просто по праву существования, таким, какой человек есть, его нельзя. А значит, всегда нужно быть удобным, хорошим, талантливым или успешным, чтобы иметь право на любовь, объясняет специалист.

В результате это становится проблемой в отношениях, так как люди с такой установкой зачастую боятся показать себя настоящего и играют роль, чтобы понравиться, приспосабливаясь под партнера и полностью игнорируя свои потребности, чувства и желания. А здоровые полноценные отношения невозможно построить с тем, кто даже не знает самого себя, свои истинные цели, ценности и желания.

Вторая установка — нельзя показывать чувства.