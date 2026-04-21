Раскрыты самые востребованные страны для отдыха на майские праздники у москвичей

Проводить майские праздники москвичи предпочитают в странах ближнего зарубежья, Италии, Таиланде и Китае. О востребованных зарубежных направления Агентству городских новостей «Москва» рассказали представители сервиса онлайн-бронирования «Островок», входящего в Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным площадки, в топ-10 направлений входят Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Грузия, Италия, Япония, Китай, Казахстан и Таиланд.

На поездки по России приходится 73 процентов бронирований москвичей на период с 1 по 11 мая. Доля же зарубежных бронирований составляет 27 процентов.

Директор по развитию финтех-решения «Плати по миру», эксперт Российского союза туриндустрии Павел Белов выделил три ключевых направления зарубежного спроса. Первое — это «тeплое море без визы», к нему относятся Турция и Египет. Второе — Юго-Восточная Азия и Индийский океан: Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы, а также набирающий популярность после упрощения визового режима Китай. Третий контур — это Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан.

Ранее сообщалось, что самым популярными направлениями внутри России на майские праздники стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (19 процентов бронирований), Москва и Подмосковье (10 процентов), Краснодарский край (9 процентов), Нижегородская и Ярославская области, а также Татарстан (6 процентов).