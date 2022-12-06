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12:29, 06 декабря 2022
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Раскрыта стоимость самой сложной пластической операции в столичных клиниках

Раскрыта стоимость самой сложной пластической операции в столичных клиниках
Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Стоимость самой сложной пластической операции, проводимой в столичных клиниках, «Мосленте» раскрыл пластический хирург Паруйр Минасян.

«Самая дорогостоящая операция — уменьшение груди. Работа сложная, кропотливая, поэтому стоимость доходит до 500 тысяч рублей», — рассказал эксперт. Он отметил, что самой дешевой операцией является блефаропластика, которая обойдется пациенту в 120-150 тысяч рублей.

Врач подчеркнул, что пластические операции — это не дешевое удовольствие, однако доступное. Среднестатистическая женщина, по его словам, вряд ли сможет с одной зарплаты пойти и оплатить операцию, но накопить вполне реально.

Ранее известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала о самочувствии после пластической операции.

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