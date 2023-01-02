Названы самые распространенные детские травмы в новогодние праздники

Самые распространенные детские травмы в новогодние праздники назвала «Мосленте» главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.

«Травмы от фейерверков и при катании на горках и коньках, проглоченные новогодние игрушки, отравления, ожоги от лампочек и костров, удары током, переохлаждение, когда ребенок принимает участие в долгих ночных играх нетрезвых взрослых. В последнее время у детей также стала встречаться нервная депрессия, вызванная сбоем режима дня на длинных выходных», — рассказала педиатр.

Во избежание неприятных ситуаций специалист порекомендовала соблюдать правила предосторожности. Следует отключать огни на елке на ночь и иметь в доме огнетушитель на случай возгорания дерева. «Елка должна быть надежно закреплена, так как дети могут дергать ее за гирлянду и случайно свалить дерево на себя. Помимо этого, опасность представляют и елочные игрушки, лучше выбирать те, что сделаны из пластика, а не стекла. Пластмассовые украшения, в отличие от стеклянных, не разобьются», — отметила Одинаева. Натуральную ель лучше выбросить после Нового года, так как сухая хвоя легко воспламеняется.

Нельзя давать детям играть с огнем, бенгальским фейерверком и петардами. При активном отдыхе стоит кататься только со специально оборудованных горок и отказаться от «ватрушек». «И, конечно, самое главное правило — абсолютно никакого алкоголя при детях», — заключила педиатр.

Ранее самые частые новогодние травмы назвал заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Данилов.