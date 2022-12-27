Названы самые частые новогодние травмы

Самые частые новогодние травмы назвал «Мосленте» заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Данилов.

«Самые частые травмы в этот период — переломы костей предплечья, голеностопа, связанные с катаниями на горках и катках, случайными падениями и неблагоприятными погодными условиями», — сказал врач.

Также, по словам Данилова, в сам Новый год бывают травмы, случившиеся из-за пресловутых пробок от шампанского. Повреждения могут быть следствием неправильного обращения с фейерверками, петардами и бенгальскими огнями.

Ранее жителей России предупредили об опасности популярных новогодних украшений. Если гирлянда имеет резкий неприятный запах, она может быть опасна для здоровья.