Названы самые распространенные мужские секс-травмы

Самые распространенные мужские секс-травмы назвал в интервью «Ленте.ру» уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По его словам, чаще всего во время интимной близости мужчины получают разрыв уздечки полового члена. Такая травма требует проведения операции, уточнил он.

Также медики часто фиксируют перелом полового члена. По словам эксперта, это может произойти в позе, когда женщина находится сверху. Во время перелома обычно слышен резкий треск, после чего появляется боль в органе, а сам он распухает и становится черно-синюшного цвета. Эта ситуация также требует оперативного вмешательства врачей.

Кроме того, во время интимной близости у молодых мужчин может возникать перекрут яичка. В этом случае мужчина испытывает резкую боль, а яичко «подтягивается» к основанию полового члена. Лубенников отметил, что чем быстрее пострадавший обратиться за помощью к медикам, тем выше вероятность, что орган успеют вовремя вылечить и сохранить его функцию.

Нередко возникают проблемы и в случае, когда мужчина ставит в половой член укол препарата для эрекции. Это может привести к приапизму, когда орган находится в стойкой и болезненной эрекции, которая не сопровождается возбуждением. В данном случае требуется немедленно обратиться к врачу, так как длительное нахождение в таком состоянии способно привести к постоянному нарушению потенции.

Ранее о подготовке к интимной пластике и восстановлении после нее рассказала пластический хирург столичной клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова.