Врач рассказала о восстановлении после интимной пластики

Так, в течение месяца после интимной пластики следует ограничить физические нагрузки, исключить посещения бани и сауны, а в на два месяца отказаться от интимной жизни.

Желающим сделать интимную пластику и планирующим беременность женщинам нужно разнести по времени два этих события. «Дело в том, что беременным подобные операции противопоказаны, а после пластики необходим продолжительный половой покой. Поэтому можно сначала сделать интимную пластику, а через два-три месяца приступить к зачатию ребенка. Но лучше всего обратиться к хирургу уже после родов», — объяснила собеседница «Мосленты».

Ранее Рабаданова рассказала о влиянии интимной пластики на качество жизни. По ее словам, эта относительно новая сфера пластической хирургии помогает устранить врожденные или приобретенные аномалии развития половых органов, а также различные эстетические дефекты.