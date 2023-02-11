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16:53, 11 февраля 2023
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Названы самые распространенные виды рака у россиян

Названы самые распространенные виды рака у россиян
Фото: Unsplash

Самые распространенные виды рака у россиян назвал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он заявил, что мужчины чаще заболевают раком трахеи, бронхов и легкого, а женщины — раком молочной железы.

«У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4 процента в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин — рак молочной железы, больше 22 процентов», — сообщил врач.

По словам Каприна, 72 процента случаев рака молочной железы выявляются благодаря скринингу на ранней стадии. Для рака легкого этот показатель ниже, так как на ранних этапах он сложнее поддается диагностике.

Ранее простой способ самодиагностики рака во рту назвал главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники №1 Сергей Комаров. Он заключается в осмотре и пальпации, которые следует проводить регулярно после чистки зубов.

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