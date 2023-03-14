Объявившая о беременности звезда сериала «Чики» рассекретила пол ребенка

Объявившая накануне о своей второй беременности 31-летняя актриса, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова поделилась роликом с гендерной вечеринки на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и сообщила, что ждет мальчика.

«Вначале мы были уверены. Что у нас будет девочка. Казалось, это очевидно. Но после одного УЗИ, увидев, что там вытворяет малыш, подкрались сомнения», — подписала она публикацию.