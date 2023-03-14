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10:34, 14 марта 2023
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Объявившая о беременности звезда сериала «Чики» рассекретила пол ребенка

Беременная актриса Варвара Шмыкова сообщила, что ждет мальчика.

Объявившая о беременности звезда сериала «Чики» рассекретила пол ребенка
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Объявившая накануне о своей второй беременности 31-летняя актриса, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова поделилась роликом с гендерной вечеринки на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и сообщила, что ждет мальчика.

«Вначале мы были уверены. Что у нас будет девочка. Казалось, это очевидно. Но после одного УЗИ, увидев, что там вытворяет малыш, подкрались сомнения», — подписала она публикацию.

На видео Шмыкова и ее муж Даниил Радлов протыкают воздушные шары, из которых при хлопке рассыпаются конфетти голубого цвета.

Ранее Шмыкова опубликовала в личном блоге фото, где она и ее муж позируют с воздушным шариком с надписью «Boy or Girl?»

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