Объявившая о беременности звезда сериала «Чики» рассекретила пол ребенка
Беременная актриса Варвара Шмыкова сообщила, что ждет мальчика.
Объявившая накануне о своей второй беременности 31-летняя актриса, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова поделилась роликом с гендерной вечеринки на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и сообщила, что ждет мальчика.
«Вначале мы были уверены. Что у нас будет девочка. Казалось, это очевидно. Но после одного УЗИ, увидев, что там вытворяет малыш, подкрались сомнения», — подписала она публикацию.
На видео Шмыкова и ее муж Даниил Радлов протыкают воздушные шары, из которых при хлопке рассыпаются конфетти голубого цвета.
Ранее Шмыкова опубликовала в личном блоге фото, где она и ее муж позируют с воздушным шариком с надписью «Boy or Girl?»