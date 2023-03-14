Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сообщила о беременности

О второй беременности сообщила актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Фото с округлившимся животом она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке, рассекретившем положение звезды, Шмыкова и ее муж Даниил Радлов позируют с воздушным шариком с надписью «Boy or Girl?» Уточнений касательно пола ребенка артистка не дала.