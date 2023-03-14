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06:29, 14 марта 2023
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Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сообщила о беременности

Актриса Варвара Шмыкова опубликовала снимок с животом и рассекретила вторую беременность.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сообщила о беременности
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О второй беременности сообщила актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Фото с округлившимся животом она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке, рассекретившем положение звезды, Шмыкова и ее муж Даниил Радлов позируют с воздушным шариком с надписью «Boy or Girl?» Уточнений касательно пола ребенка артистка не дала.

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова сообщила о беременности

Фото: @barbaraska_92

Радлов и Шмыкова сыграли тайную свадьбу в 2021 году. У актрисы имеется сын Корней от первого брака с оператором Евгением Козловым.

Ранее о своей беременности сообщила жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян. Для Прилучного ребенок от Брутян станет третьим. У артиста есть сын и дочь от брака с моделью Агатой Муцениеце.

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