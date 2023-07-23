Убивший 11-летнего школьника подросток рассказал свою версию случившегося

Свою версию случившегося на допросе правоохранителям рассказал 13-летний подросток, убивший своего 11-летнего знакомого в московском парке и скинувший тело ребенка в колодец, сообщает Baza.

По данным канала, задержанный школьник сообщил, что погибший первый напал на него с ножом из-за шутки. Он пояснил, что ранее вместе с приятелями под видом долларов дал убитому купюры банка приколов, что сильно обидело ребенка. Именно такие бумажки следователи позже нашли на месте преступления.

Во время нападения 13-летний мальчик выхватил нож и случайно ударил им своего оппонента в шею. Тогда пострадавший упал на землю и начал звать на помощь. В этот момент перехвативший нож подросток, испугавшись, нанес еще несколько ударов по ребенку ножом и удар по голове ногой. Далее он оттащил тело мальчика до колодца и бросил его туда, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что школьник нанес своей 11-летней жертве 15 ножевых ранений.