09:33, 27 июля 2023
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Пользователей сети рассмешил лайфхак москвича для защиты ног во время дождя
В Москве заметили молодого человека в ботильонах на шпильке.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Молодого человека в черных ботильонах на высокой шпильке заметили в Москве. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«Это же для того, чтобы ножки не намочить», — подписали ролик администраторы.
Пользователей сети рассмешил своеобразный лайфхак москвича для защиты ног во время дождя.
«Лайфхак этого "жаркого" лета», «Продуман какой, ты гляди», «Да, москвичи уже не те», «Вот это бархатные тяги», «Уважаю, не каждая девушка на таких каблуках ходить сможет», — прокомментировали юзеры.
Ранее танцующая вальс под дождем в Москве пара попала на видео и восхитила пользователей сети.