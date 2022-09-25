Юрист предупредила о «подводных камнях» покупки товаров в рассрочку

О «подводных камнях» покупки товаров в рассрочку предупредила в разговоре с агентством «Прайм» младший юрист компании «Ялилов и партнеры» Камила Абдрахманова. По ее словам, не всегда «кредит без переплат» является таким на самом деле.

«Рассрочки делятся на два типа — кредитную и "чистую". Первая возможна только при участии банка или иной финансовой организации. "Чистая" — это когда все риски до полной оплаты товара берет на себя продавец», — рассказала Абдрахманова.

При кредитной рассрочке ее «подводными камнями» могут быть навязанные услуги — например, страховка жизни и здоровья (до 10-15 процентов от стоимости товара), дополнительная гарантия, а также «комплекс помощи покупателю по всем вопросам». Важно понимать, что в таком случае сама рассрочка действительно будет беспроцентной. Однако общая сумма, которую придется выплатить в итоге, может значительно превышать цену покупки. То есть и продавец, и банк в этом случае зарабатывают, но не на процентах, а на допуслугах, заявила юрист.

«Иногда на товар просто завышают цену перед тем, как предложить его в кредит "без переплаты". Таким образом банк все равно остается "при своих"», — добавила эксперт.

«Чистая» рассрочка, по ее словам, встречается крайне редко и обычно касается товаров, которые надо побыстрее сбыть. «Магазин продает их с разбивкой платежей самостоятельно, без участия банков. В этом случае взыскать недоплату с нерадивого клиента сложнее. Поэтому зачастую в условия договора включен пункт о строжайшем графике платежей с правом продавца расторгнуть договор, если покупатель повременит хотя бы на один день», — рассказала Абдрахманова. В этом случае покупатель будет вынужден не только вернуть товар, но и выплатить неустойку, уточнила она.

Юрист порекомендовала внимательно изучать условия акций и перечитывать договоры перед совершением покупки.

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