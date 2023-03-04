Преподавателя задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы в Москве

Преподавателя по шахматам в Москве задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы, сообщает Mash. Девочка рассказала, что 61-летний учитель приставал к ней во время урока.

«После занятий школьница рассказала родителям, что мужчина усадил ее на колени, гладил по ногам и там, где не надо», — говорится в сообщении.

Сейчас с учителем работают полицейские. За растление несовершеннолетней ему может грозить тюремный срок от 12 до 20 лет.

Ранее в растлении 16 младшеклассниц из Мордовии по переписке в сети обвинили 61-летнего жителя Подмосковья. Его обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений, предусмотренных статьями 132, 135 и 242 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»; «Развратные действия»; «Незаконный оборот порнографических материалов»).