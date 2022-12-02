Жителя Подмосковья обвинили в растлении шестнадцати мордовских младшеклассниц

В растлении младшеклассниц из Мордовии по перепискам в сети обвинили 61-летнего жителя Подмосковья, сообщает республиканское Следственное управление СК России. Его обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений, предусмотренных статьями 132, 135 и 242 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»; «Развратные действия»; «Незаконный оборот порнографических материалов»).

«В 2021 году фигурант уголовного дела знакомился с девочками посредством переписки в одной из социальных сетей. В ходе переписки путем демонстрации порнографических материалов он совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность, в отношении 16 девочек в возрасте от 9 до 11 лет. Следствием ему также предъявлено обвинение в распространении порнографических материалов вышеуказанным лицам», — говорится в сообщении.

Причастность мужчины к совершению преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и заключениями комплексных экспертиз. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима суд приговорил серийного сетевого педофила, жертвами которого стали 20 детей из разных регионов России.