Жертвами серийного сетевого педофила из Москвы стали 20 детей

К 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил суд серийного сетевого педофила, жертвами которого стали 20 детей из разных регионов России, сообщает в среду, 27 октября, Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. На счету преступника 36 доказанных эпизодов.

«В Москве мужчина признан виновным в 36 эпизодах преступления против половой неприкосновенности малолетних. Собранные следственным управлением по Юго-Западному административному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Романа Корябина», —- говорится в сообщении.

По данным следствия, доказанным в суде, в июле 2019 года Корябин переписывался в сети с детьми из разных регионов России. С помощью приемов психологического давления он «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, принуждал к действиям, связанным с совершением полового акта и удовлетворением сексуального влечения». Кроме того, педофил создал в одном из мессенджеров группу и заставлял детей записывать и присылать фотографии, видеоматериалы порнографического характера.

От действий преступника пострадали 20 детей. В итоге ему предъявили обвинения в 17 эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 16 эпизодах по пунктам «в, г» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») и 3 эпизодах по части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК России.

Как сообщает ГСУ СК по Москве, объем уголовного дела составил 50 томов. Следствием были допрошены 80 свидетелей и потерпевших из разных регионов страны.

Ранее следственные органы сообщили о задержании в Москве жителя Ставрополья, подозреваемого в надругательстве над малолетней дочкой своих знакомых.