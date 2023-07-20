42-летняя Равшана Куркова показала фигуру в мини-платье в образе Барби

На видео Куркова позирует в розовом мини-платье, стоя в декорации в виде коробки от игрушки. Образ куклы в исполнении звезды дополнен розовым обручем на голове и париком с короткими светлыми волосами.

Поклонников актрисы восхитило перевоплощение Курковой. «Наша Барби», «Круто», «Какая красота», — написали они. Однако некоторые отметили, что звезде все же больше идет ее натуральный цвет волос.

В марте 2023 года у Курковой родилась дочь. Отцом девочки стал бизнесмен Сергей Амарян, у пары также есть сын двухлетний сын Гаспар.

Ранее фигуру в купальнике показала телеведущая Регина Тодоренко. Звезда пожаловалась на набор веса.