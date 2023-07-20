42-летняя Равшана Куркова показала фигуру в мини-платье в образе Барби
42-летняя актриса Равшана Куркова снялась в розовом мини-платье после родов.
В образе куклы Барби снялась 42-летняя актриса Равшана Куркова. Кадрами с фотосессии после родов она поделилась в своем Instagram-аккаунте (_ соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ_).
На видео Куркова позирует в розовом мини-платье, стоя в декорации в виде коробки от игрушки. Образ куклы в исполнении звезды дополнен розовым обручем на голове и париком с короткими светлыми волосами.
Поклонников актрисы восхитило перевоплощение Курковой. «Наша Барби», «Круто», «Какая красота», — написали они. Однако некоторые отметили, что звезде все же больше идет ее натуральный цвет волос.
В марте 2023 года у Курковой родилась дочь. Отцом девочки стал бизнесмен Сергей Амарян, у пары также есть сын двухлетний сын Гаспар.
Ранее фигуру в купальнике показала телеведущая Регина Тодоренко. Звезда пожаловалась на набор веса.