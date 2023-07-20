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19:18, 20 июля 2023
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42-летняя Равшана Куркова показала фигуру в мини-платье в образе Барби

42-летняя актриса Равшана Куркова снялась в розовом мини-платье после родов.

42-летняя Равшана Куркова показала фигуру в мини-платье в образе Барби
Кадр: @rav_shana

В образе куклы Барби снялась 42-летняя актриса Равшана Куркова. Кадрами с фотосессии после родов она поделилась в своем Instagram-аккаунте (_ соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ_).

На видео Куркова позирует в розовом мини-платье, стоя в декорации в виде коробки от игрушки. Образ куклы в исполнении звезды дополнен розовым обручем на голове и париком с короткими светлыми волосами.

Поклонников актрисы восхитило перевоплощение Курковой. «Наша Барби», «Круто», «Какая красота», — написали они. Однако некоторые отметили, что звезде все же больше идет ее натуральный цвет волос.

В марте 2023 года у Курковой родилась дочь. Отцом девочки стал бизнесмен Сергей Амарян, у пары также есть сын двухлетний сын Гаспар.

Ранее фигуру в купальнике показала телеведущая Регина Тодоренко. Звезда пожаловалась на набор веса.