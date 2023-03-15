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18:47, 15 марта 2023
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Православный активист снизил требования к Киркорову в миллион раз и проиграл суд

Суд отказал православному активисту по иску к Филиппу Киркорову о моральном ущербе на один рубль .

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Таганский районный суд отказал православному активисту Михаилу Феодориди по иску к российскому певцу Филлипу Киркорову о компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В процессе суд удовлетворил ходатайство о снижении исковых требований на 999 999 рублей, сообщил источник. Таким образом сумма претензий претензий снизилась в миллион раз, до одного рубля. Но и в этой сумме истцу было отказано.

Феодориди обратился в суд в начале февраля. Он потребовал компенсировать моральный вред за оскорбление религиозных чувств из-за клипа Киркорова, где певец использовал крест в качестве сценического объекта.

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