Православный активист снизил требования к Киркорову в миллион раз и проиграл суд

Таганский районный суд отказал православному активисту Михаилу Феодориди по иску к российскому певцу Филлипу Киркорову о компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

В процессе суд удовлетворил ходатайство о снижении исковых требований на 999 999 рублей, сообщил источник. Таким образом сумма претензий претензий снизилась в миллион раз, до одного рубля. Но и в этой сумме истцу было отказано.

Феодориди обратился в суд в начале февраля. Он потребовал компенсировать моральный вред за оскорбление религиозных чувств из-за клипа Киркорова, где певец использовал крест в качестве сценического объекта.