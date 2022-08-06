Священник порекомендовал утолять жажду в жару разбавленным вином

Минеральную воду, натуральный квас или разбавленное вино посоветовал пить россиянам в жару врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков). В разговоре с РИА Новости он порекомендовал отказаться от сладких лимонадов в жаркую погоду.

При этом дистиллированную воду пить не следует, а лучше отдать предпочтение именно минеральной, столовой, где есть соли, пояснил он. Сенчуков уточнил, что при выборе кваса необходимо обращать внимание на его состав — он должен быть натуральным. По словам священника, этот напиток содержит много минеральных солей, утоляет жажду и поддерживает водно-солевой баланс. Также он уточнил, что разбавлять вино с водой следует в пропорциях 50 на 50.

Специалист также рекомендует носить головные уборы, чтобы не напекало голову, а в самую жару «находиться в тени, прохладе».

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин посоветовал некоторым россиянам включить в свой рацион пиво.