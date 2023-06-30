Разбойники похитили из дома москвича имущества на 21 миллион рублей

Два уроженца ближнего зарубежья ночью проникли в коттедж к жителю садового товарищества в столичном районе Западное Дегунино и, распылив ему в глаза газовый баллончик, похитили имущества на 21 миллион рублей, сообщает «МВД Медиа».

Пробраться в дом они смогли, вскрыв отверткой окно. Вышедший на лай собаки хозяин жилья получил струю газа в лицо и удар монтировкой по голове. Угрожая ему ножом и отверткой, преступники похитили часы, ювелирные украшения и деньги.

Оперативно передать сведения о разбойном нападении в полицию помог сосед пострадавшего, увидевший в окно двух подозрительных мужчин, отбегающих от дома с рюкзаками. Подозреваемые были задержаны недалеко от места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Устанавливается местонахождение похищенного имущества.

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