В Москве работники магазина разделали тушу в кузове авто и возмутили горожан
Очевидцы в Москве сняли на видео работников магазина, которые занимаются разделкой туши животного прямо в открытом кузове автомобиля. Машина при этом припаркована недалеко от торговой точки. Ролик опубликовали в группе «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте».
«Улица Цимлянская. Видимо, в магазине не слышали про санитарные нормы. Прям возле магазина в грязной машине разделывают тушу», — подписал видео автор.
Увиденное возмутило горожан. Многим не понравилось, что разделка мяса происходит в таких условиях.
«Ужас, антисанитария», «Зумеры увидели, как работают с мясом. Сколько еще открытий предстоит», «Ну теперь буду знать, куда на покупку продуктов ходить не буду», «Жесть», — прокомментировали юзеры.
Ранее предельно допустимую частоту употребления красного мяса назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употреблять говядину, баранину и свинину каждый день не стоит.