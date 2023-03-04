В Москве работники магазина разделали тушу в кузове авто и возмутили горожан

«Улица Цимлянская. Видимо, в магазине не слышали про санитарные нормы. Прям возле магазина в грязной машине разделывают тушу», — подписал видео автор.

Увиденное возмутило горожан. Многим не понравилось, что разделка мяса происходит в таких условиях.

«Ужас, антисанитария», «Зумеры увидели, как работают с мясом. Сколько еще открытий предстоит», «Ну теперь буду знать, куда на покупку продуктов ходить не буду», «Жесть», — прокомментировали юзеры.

Ранее предельно допустимую частоту употребления красного мяса назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употреблять говядину, баранину и свинину каждый день не стоит.