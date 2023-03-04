Люди
16:00, 04 марта 2023
1 мин.

В Москве работники магазина разделали тушу в кузове авто и возмутили горожан

В Москве работники магазина разделали тушу в кузове авто и возмутили горожан
Кадр: группа «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте»

Очевидцы в Москве сняли на видео работников магазина, которые занимаются разделкой туши животного прямо в открытом кузове автомобиля. Машина при этом припаркована недалеко от торговой точки. Ролик опубликовали в группе «Подслушано в Люблино» во «ВКонтакте».

«Улица Цимлянская. Видимо, в магазине не слышали про санитарные нормы. Прям возле магазина в грязной машине разделывают тушу», — подписал видео автор.

Увиденное возмутило горожан. Многим не понравилось, что разделка мяса происходит в таких условиях.

«Ужас, антисанитария», «Зумеры увидели, как работают с мясом. Сколько еще открытий предстоит», «Ну теперь буду знать, куда на покупку продуктов ходить не буду», «Жесть», — прокомментировали юзеры.

Ранее предельно допустимую частоту употребления красного мяса назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употреблять говядину, баранину и свинину каждый день не стоит.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.