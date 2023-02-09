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17:07, 09 февраля 2023
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Мясников назвал предельно допустимую частоту употребления красного мяса

Мясников назвал предельно допустимую частоту употребления красного мяса
Фото: Unsplash

Предельно допустимую частоту употребления красного мяса в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, употреблять говядину, баранину и свинину каждый день не стоит.

«Мясо раньше считалось неполезным для сердечно-сосудистой системы, сейчас это обсуждается, ведутся дискуссии. Но частое употребление красного мяса — это фактор риска рака кишечника», — рассказал специалист.

Врач подчеркнул, что употреблять красное мясо рекомендуется не чаще трех раз в неделю.

Ранее директор НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих профессор Сергей Ачкасов назвал способы избежать развития опасных заболеваний кишечника.

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