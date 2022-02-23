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На раздевшуюся у московского храма модель завели уголовное дело

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На раздевшуюся у московского храма модель завели уголовное дело
Фото: Wikimedia Commons

В отношении 24-летней модели Полины Моругиной, раздевшейся на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Изначально после поступка модели было открыто дело по части 2 5.26 КоАП («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»). В процессе повторного расследования было заведено уголовное дело по статье 148 УК России («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Фото, на котором Моругина позирует раздетой на фоне храма, были сделаны летом 2021 года. Позже в отношении девушки начали проверку.

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