На раздевшуюся у московского храма модель завели уголовное дело

В отношении 24-летней модели Полины Моругиной, раздевшейся на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Изначально после поступка модели было открыто дело по части 2 5.26 КоАП («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение»). В процессе повторного расследования было заведено уголовное дело по статье 148 УК России («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Фото, на котором Моругина позирует раздетой на фоне храма, были сделаны летом 2021 года. Позже в отношении девушки начали проверку.