Раздевшуюся догола Водонаеву сравнили с героиней романа «Мастер и Маргарита»

Популярная российская телеведущая, журналистка и блогер Алена Водонаева опубликовала в сети полностью обнаженное личное фото. Снимком она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кадр доступен для просмотра в Telegram-канале звезды.

На фотографии Водонаева позирует в темное время суток, раздевшись догола и стоя в центре огненного круга с поднятыми вверх руками.

Многих пользователей сети восхитил снимок журналистки. Они сравнили ее с героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Просто Маргарита», «Девушка-огонь», «Образ из книги "Мастер и Маргарита"». Так атмосферно», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кто посоветовал Водонаевой не заигрываться с подобными образами. Они назвали новые снимки блогерши сатанистскими. «Игра игрой, но перед Богом вы грешите», «Хватит проповедовать сатанизм. Всевышний все видит», — написали они.

Ранее Водонаева назвала худшее мужское качество «Позорно быть жадным. Позорнее этого только быть алкашом», — заявила она.