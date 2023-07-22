13:32, 22 июля 2023
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Мужчина разгромил «Шоколадницу» в центре Москвы и попал на видео
Мужчина устроил дебош в кафе «Шоколадница» в центре Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Мужчина устроил дебош в кафе «Шоколадница» на Арбате в центре Москвы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Джем к блинам не дали?», «Озверин выпил, наверное», «Когда у тебя последняя смена», «Видимо, голодный, а еду не несли», «И не нашлось ни одного мужика, который успокоил бы его. Одни тюбики, реально», «Меня убивает то, как пацаны стоят за этим наблюдают», — прокомментировали юзеры.
На кадрах дебошир залез за барную стойку и начал бросаться всем, что видел. В этот момент находившиеся внутри люди спешно покинули заведение.
Ранее дебош фанатов ЦСКА в электричке по пути из Москвы в Казань попал на видео.