Мужчина разгромил «Шоколадницу» в центре Москвы и попал на видео

«Джем к блинам не дали?», «Озверин выпил, наверное», «Когда у тебя последняя смена», «Видимо, голодный, а еду не несли», «И не нашлось ни одного мужика, который успокоил бы его. Одни тюбики, реально», «Меня убивает то, как пацаны стоят за этим наблюдают», — прокомментировали юзеры.

На кадрах дебошир залез за барную стойку и начал бросаться всем, что видел. В этот момент находившиеся внутри люди спешно покинули заведение.

Ранее дебош фанатов ЦСКА в электричке по пути из Москвы в Казань попал на видео.