Дебош фанатов ЦСКА в электричке попал на видео

По словам очевидцев, болельщики шумели, громко пели песни и запускали пиротехнику в вагоне. Фанатов задержали по пути на матч «Зенит» — ЦСКА Суперкубка России-2023 в Казани, уточнил источник.

По данным Baza, 35 человек доставили в отдел, на 28 из них составили протоколы об административном правонарушении. По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Большинство задержанных — фанаты ЦСКА, отметил источник.

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