Фитнес-тренер оценил эффективность разгрузочных дней

Эффективность разгрузочных дней, в которые человек отказывается от определенных продуктов и значительно уменьшает количество потребляемых калорий, оценил в беседе с «Мослентой» онлайн фитнес-тренер Максим Сливак.

По его мнению, разгрузочные дни могут привести к потере воды и мышечной массы, а не жира. Эксперт предупредил, что это негативно влияет на здоровье людей, которые регулярно занимаются спортом или физическим трудом. Также такие дни могут спровоцировать дефицит важных питательных веществ: белков, жиров, витаминов и минералов.

Если вы планируете ввести в свой режим питания разгрузочные дни, обязательно проконсультируйтесь с диетологом, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Если действовать грамотно, помимо потери веса, может улучшиться самочувствие, пищеварение и общее состояние здоровья, уменьшится уровень стресса.

По словам Сливака, разгрузочные дни лучше проводить не более одного-двух раз в неделю. В эти дни в рацион важно добавлять продукты, богатые питательными веществами и с минимальным количеством сахара или соли. Полезны фрукты, овощи, зеленый чай, кисломолочные продукты, рыба, диетическое мясо, орехи, оливковое масло и авокадо.

Специалист составил примерное меню разгрузочного дня. Так, на завтрак можно приготовить омлет из яичных белков, съесть зелень и овощи, нежирный йогурт или творог, авокадо. На обед подойдет овощной салат с добавлением рыбы или курицы, заправленный оливковым маслом и лимонным соком, а на ужин — теплый овощной суп на курином бульоне с зеленым горошком, брокколи, кабачком и луком, и ржаной хлеб. В качестве перекуса актуальны свежие фрукты, орехи или зеленый чай.

При этом в другие дни необходимо следовать сбалансированной и разнообразной диете, содержащей все необходимые питательные вещества, отметил фитнес-тренер.

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