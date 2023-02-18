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20:01, 18 февраля 2023
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Мясников назвал правильный способ устраивать разгрузочные дни

Мясников назвал правильный способ устраивать разгрузочные дни
Фото: unsplash

Наиболее правильный способ устраивать разгрузочные дни в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в такие дни не нужно морить себя голодом.

«Это должен быть не полный голод, но снижение до восьмисот калорий», — рассказал специалист, уточнив, что в обеде и ужине в разгрузочные дни себе отказывать не стоит, но нужно сократить количество потребляемых калорий. По его словам, такие дни достаточно устраивать себе один-два раза в неделю.

Врач добавил, что иногда можно позволить себе и «антиразгрузочные дни» для улучшения настроения. В такие периоды можно смело съесть какое-нибудь любимое калорийное блюдо, однако злоупотреблять этим не стоит.

Ранее диетолог назвала две вредных стратегии питания в праздники.

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