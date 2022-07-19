Архитектор заявил о кардинальных различиях востока и запада Москвы

О кардинальных различиях востока и запада Москвы заявил архитектор Борис Уборевич-Боровский в интервью «Москвич Mag». Так называемую «восточную долю» он назвал своей нелюбимой частью города.

«Москву делю ровно на две части. Западная мне абсолютно близка и понятна», — заявил архитектор. В список любимых мест в городе он включил Ленинградский и Ленинский проспекты, Плющиху, Строгино, Песчаные улицы, Воробьевы горы и другие локации.

При этом примерно с района Ясенево Москва меняется, считает Уборевич-Боровский. Оттуда и до восточной границы МКАД, по его мнению, город становится «непонятен и чужд». «Хотя и там можно жить. Это тоже Москва, с улицами и парками», — отметил он.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов высказался о программе реновации в Москве.