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Главный архитектор столицы высказался о реновации Москвы

Главный архитектор столицы высказался о реновации Москвы
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в беседе с «Мослентой» положительно высказался о реновации Москвы.

По словам специалиста, это один из самых больших градостроительных проектов в истории Европы. Программа реновации повысила уровень жизни горожан не только путем увеличения квадратных метров, но и через изменение качества среды советских спальных районов, которые превращаются в полноценные современные городские пространства, отметил собеседник издания.

«По сути, программа решает проблему неоднородной, несбалансированной застройки пятиэтажных районов, вместо которых появляется сеть связанных общественных пространств с четкими нормативами по обеспечению инфраструктурой, парковочными пространствами, озеленению», — объяснил Кузнецов.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов раскрыл свое отношение к исторической застройке в Москве.

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