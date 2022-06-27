Главный архитектор столицы высказался о реновации Москвы

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в беседе с «Мослентой» положительно высказался о реновации Москвы.

По словам специалиста, это один из самых больших градостроительных проектов в истории Европы. Программа реновации повысила уровень жизни горожан не только путем увеличения квадратных метров, но и через изменение качества среды советских спальных районов, которые превращаются в полноценные современные городские пространства, отметил собеседник издания.

«По сути, программа решает проблему неоднородной, несбалансированной застройки пятиэтажных районов, вместо которых появляется сеть связанных общественных пространств с четкими нормативами по обеспечению инфраструктурой, парковочными пространствами, озеленению», — объяснил Кузнецов.

Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов раскрыл свое отношение к исторической застройке в Москве.