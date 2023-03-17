В Подмосковье дворник разлил ведро белой краски на припаркованный Mercedes
В подмосковных Мытищах дворник разлил на припаркованный у подъезда Mercedes белую краску.
Дворник поскользнулся и уронил ведро с белой краской на тротуар и припаркованный рядом с подъездом многоэтажки Mercedes. Инцидент, произошедший на территории ЖК «Пироговская Ривьера» в подмосковных Мытищах, попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ».
На кадрах дворник вместе с уборщицей пытаются удалить краску с авто, но у них ничего не выходит. По данным канала, в чате местных жителей разгорелся спор. Кто-то считает, что во всем виноват дворник, не убравший наледь на территории. Другие сочувствуют дворнику и заявляют, что автомобиль был припаркован неправильно.
Ранее о подработке дворником рассказал актер Константин Плотников, сыгравший роль Горшка (Михаила Горшенева) в сериале «Король и Шут».