В Подмосковье дворник разлил ведро белой краски на припаркованный Mercedes

На кадрах дворник вместе с уборщицей пытаются удалить краску с авто, но у них ничего не выходит. По данным канала, в чате местных жителей разгорелся спор. Кто-то считает, что во всем виноват дворник, не убравший наледь на территории. Другие сочувствуют дворнику и заявляют, что автомобиль был припаркован неправильно.

Ранее о подработке дворником рассказал актер Константин Плотников, сыгравший роль Горшка (Михаила Горшенева) в сериале «Король и Шут».