Раскрыт размер доходов столичных таксистов

Размер доходов столичных таксистов раскрыл в беседе с «Мослентой» работник этой отрасли Эркин Хусаинов. По его словам, в месяц можно зарабатывать от 100 тысяч рублей.

Хусаинов пояснил, что хоть график его работы свободный, но два выходных в неделю у него есть стабильно. Чтобы зарабатывать такую сумму, таксист работает не менее 12 часов в день.

«В месяц можно заработать 100-150 тысяч. Но два месяца подряд делать 150 не получится: человек не может работать в постоянном напряге и почти без выходных», — уточнил он.

Собеседник «Мосленты» добавил, что в такси необходимо работать спокойно и без перенапряжений. Это позволит избежать опасных ситуаций на дорогах и профессионального выгорания.

Ранее был назван средний заработок таксистов в России. Он составил около 60 тысяч рублей в месяц.