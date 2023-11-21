Раскрыт размер доходов столичных таксистов
Московский таксист заявил, что зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц.
Размер доходов столичных таксистов раскрыл в беседе с «Мослентой» работник этой отрасли Эркин Хусаинов. По его словам, в месяц можно зарабатывать от 100 тысяч рублей.
Хусаинов пояснил, что хоть график его работы свободный, но два выходных в неделю у него есть стабильно. Чтобы зарабатывать такую сумму, таксист работает не менее 12 часов в день.
«В месяц можно заработать 100-150 тысяч. Но два месяца подряд делать 150 не получится: человек не может работать в постоянном напряге и почти без выходных», — уточнил он.
Собеседник «Мосленты» добавил, что в такси необходимо работать спокойно и без перенапряжений. Это позволит избежать опасных ситуаций на дорогах и профессионального выгорания.
Ранее был назван средний заработок таксистов в России. Он составил около 60 тысяч рублей в месяц.