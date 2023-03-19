Назван средний заработок таксистов в России
Средний заработок таксистов в России составил около 60 тысяч рублей в месяц.
Средняя зарплата таксистов в России была названа в исследовании «ГТК Холдинга», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новостей. Стало известно, что в месяц водители получают около 60 тысяч рублей.
Так, средняя зарплата у 45 процентов таксистов, которые работают на тарифе экономкласса, составляет около 60 тысяч рублей в месяц. 20 процентов опрошенных рассказали, что получают от 50 до 60 тысяч рублей в месяц, 18 процентов отметили, что их заработок варьируется в пределах 60-70 тысяч рублей. 13 процентов респондентов признались, что зарабатывают в месяц больше 70 тысяч рублей и 4 процента — менее 50 тысяч.
средний заработок таксистов в России
По имеющимся данным, рабочая смена у водителя такси в среднем длится около восьми часов, выручка при этом составляет 5,6 тысячи рублей. Однако чистый доход работника от этой суммы значится в районе 35-40 процентов.
Как показывает опрос, 65 процентов таксистов работают по 8 часов в сутки, 13 процентов — 6-7 часов, 15 процентов — от 8 до 12 часов в сутки. Семь процентов опрошенных работают по вахтовому методу. Согласно исследованию, в 2023 году увеличилось число заказов, которые выполняют таксисты. Так, в среднем по России таксист в час успевает совершить три поездки.
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