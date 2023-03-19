Назван средний заработок таксистов в России

Средняя зарплата таксистов в России была названа в исследовании «ГТК Холдинга», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новостей. Стало известно, что в месяц водители получают около 60 тысяч рублей.

Так, средняя зарплата у 45 процентов таксистов, которые работают на тарифе экономкласса, составляет около 60 тысяч рублей в месяц. 20 процентов опрошенных рассказали, что получают от 50 до 60 тысяч рублей в месяц, 18 процентов отметили, что их заработок варьируется в пределах 60-70 тысяч рублей. 13 процентов респондентов признались, что зарабатывают в месяц больше 70 тысяч рублей и 4 процента — менее 50 тысяч.