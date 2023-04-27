Москвичи определили размер достойной пенсии

У столичных жителей оказались самые высокие ожидания. На втором месте расположился Санкт-Петербург (48,7 тысячи рублей), на третьем — Тюмень (47,7 тысячи рублей), далее Ярославль (42 тысячи рублей) и Ижевск (42,2 тысячи рублей). В среднем по стране россияне хотели бы после выхода на пенсию получать 47 тысяч рублей.

При этом опрошенные мужчины хотели бы получать больше, чем женщины (47,6 и 46,3 тысячи рублей соответственно). Кроме того, желаемая сумма пенсионных выплат оказалась выше у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей.

Ранее известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова назвала размер своей пенсии.