Роза Сябитова назвала размер своей пенсии

Размер своей пенсии назвала в беседе с Teleprogramma.pro известная российская сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она заявила, что не жалуется по этому поводу.

«Недавно пенсию мне чуть-чуть повысили, теперь получаю 15 тысяч с небольшим каждый месяц», — рассказала Сябитова.

По словам телеведущей, бабушка научила ее думать о пенсии с момента получения первой заработной платы, но никогда на нее не рассчитывать. Поэтому 61-летняя сваха продолжает работать, а пенсию откладывает.

Сябитова подчеркнула, что рассчитывает исключительно на свои силы, свой бизнес и на помощь получивших достойное образование детей.

«Претензий по поводу размера пенсии у меня нет. Сколько положено ― столько положено. На надбавки также не претендую, я ведь не народная артистка», — сказала она.

Ранее размер своей пенсии назвала поэтесса, автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других знаменитостей Лариса Рубальская.