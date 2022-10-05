Владелица клинингового агентства в Москве раскрыла размер своих доходов

Размер своих доходов раскрыла в разговоре с «Мослентой» владелица столичного клинингового агентства Анна Никитина. По ее словам, свое дело не приносит ей большой прибыли.

«На данный момент мой бизнес приносит мне совсем небольшой доход — порядка 120 тысяч рублей в месяц. Миллионов в этой сфере не заработать», — призналась героиня интервью. Она добавила, что у нее стоит цель увеличить доходы в пять раз, но для этого потребуется увеличение штата сотрудников.

Никитина также озвучила расценки на свои услуги. Она подчеркнула, что все зависит от сложности работ. «Поддерживающая уборка однокомнатной квартиры будет стоить 2 500 — 3 000 рублей. Генеральная в таком же помещении обойдется в 10 000 рублей», — сообщила она. Кроме того, итоговая стоимость уборки складывается из различных нюансов, которые обговариваются отдельно.

Ранее столичный барбер раскрыл сумму своих доходов. Он сообщил, что в среднем зарабатывает 100-150 тысяч рублей в месяц.