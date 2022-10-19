Повар раскрыла разнообразие школьного меню в СССР

Разнообразие школьного меню в СССР раскрыла «Мосленте» повар Любовь Зотова, которая трудилась в столовой порядка 30 лет.

«Каждый день все было разное: то булочка с маком, с чаем и каким-то фруктом, то котлетка могла быть. Если были куры — кур готовили. Всю неделю каждый день подавали разное. Меню не повторялось всю неделю. Одного и того же супа два дня подряд никогда не было. Рыбу обязательно готовили раз в неделю», — сказала повар.

В столовой стояли фрукты, и дети сами брали яблоки, апельсины, мандарины.

По словам Зотовой, каждое блюдо, которое готовили в столовой, обязательно закрывали в банку и сутки держали в холодильнике. Это называлось суточной пробой. Она была необходима на случай, если кто-то из детей почувствует себя плохо. Так у поваров и ответственных за питание была возможность проверить, действительно ли причина ухудшения самочувствия ученика крылась в школьном завтраке или обеде.

Ранее российские родители дали свою оценку школьному питанию. Так, отличную оценку качеству и вкусу блюд из школьного буфета дали лишь семь процентов респондентов.