Кинолог оценил необходимость разнообразия в еде для собаки

Необходимость разнообразия в еде для собак оценил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, собакам не нужен настолько разнообразный рацион, как человеку.

«Лучшее питание для собак — это когда у питомца рацион приближен к естественному и отвечает физиологическим и энергетическим потребностям. Собака точно не расстроится, если каждый день в ее миске будет лежать один и тот же корм. Нужно понимать, что вырабатываемые ферменты в пищеварительной системе питомца адаптируются под конкретную пищу. Частая смена рациона — это стресс для организма», — объяснил кинолог.

Он подчеркнул, что все, что нужно для сохранения здоровья и активности питомца — это видотипичный рацион из мяса, субпродуктов, овощей, фруктов, дополненный необходимыми витаминами и микроэлементами. Лучше всего, если питомец получает продукты, прошедшие минимальную обработку.

Голубев отметил, что не все хозяева предпочитают натуральное кормление, выбирая готовые корма, содержащее все необходимое для собаки.

«У получающей один и тот же корм собаки начинают вырабатываться нужные ферменты, позволяющие пищеварительной системе работать без сбоев и проблем. Разнообразие в пище создаст стрессовую ситуацию, организму нужно будет адаптироваться под новые продукты, процесс пищеварения станет нестабильным и могут возникнуть проблемы с ЖКТ и сложности в усваивании пищи. Именно поэтому не стоит постоянно менять корм собак», — сказал он.

Если же человек решил сменить корм собаке, то лучше всего делать это постепенно. Сначала, по словам Голубева, следует добавить небольшую порцию в привычный корм, чтобы посмотреть на реакцию организма. Собаке нужно будет время, чтобы привыкнуть к новому рациону.

Нельзя переводить питомца на другое питание резко, иначе желудок может отреагировать и у собаки начнется запор или диарея, поскольку микрофлора не справится с такими изменениями. Не исключено также возникновение аллергии, заключил специалист.

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