Коуч перечислила приемы для грамотного разрешения конфликта

Приемы для грамотного разрешения конфликта перечислила в беседе с «Мослентой» бизнес-наставник, трансформационный коуч и мастер системных решений Асия Кадралинова. Она призвала к честности и уступкам для разрешения спора.

«Лучший способ разрешения конфликта — откровенный разговор с оппонентом. Он может развиваться по нескольким сценариям», — сказала коуч.

Оппоненты, являющиеся супругами или коллегами по работе, могут сойтись на том, что конфликт им обоим невыгоден, поэтому лучше помогать друг другу, а не вредить. Стороны также могут попытаться найти мирный способ решения проблемы. Еще один вариант разрешения спора — признание одним из конфликтующих своей неправоты.

«Можно сделать уступки оппоненту в части того, что для вас в данной ситуации не является главным, или в мягкой форме высказать пожелание об уступках со стороны оппонента и аргументировать свое предложение. Можно обсудить взаимные уступки», — перечислила другие варианты сценария беседы Кадралинова. Если разговор не удался, не стоит обострять ситуацию, лучше предложить вернуться к обсуждению вопроса позже, добавила она.

«В теории и практике разрешения конфликта лучше всего, если стороны пытаются сотрудничать и решать конфликт вместе или же стремятся найти компромисс, который устраивал бы обоих. Опять же все из позиции осознанности и взрослости», — заметила специалист.

По словам Кадралиновой, каждому из оппонентов необходимо задуматься и понять, нужен ли ему этот конфликт вообще, стоит ли игра свеч. «Бывает так, что выгоднее или логичнее сейчас не бороться, а, наоборот, игнорировать или уступить партнеру, чтобы в будущем получить свою выгоду», — сказала собеседница «Мосленты».

Важное значение имеет выбор правильного контекста (времени, места, условий) для переговоров. Так, не стоит спорить о домашних обязанностях с супругом, если вы вдруг попали в ДТП и ожидаете прибытия полиции. Неудачным будет и решение обсуждать планы на отпуск в тот момент, когда партнер пытается уснуть или собирается на работу. Даже если мнения сторон сильно расходятся, обсуждать эти вопросы лучше в спокойной домашней обстановке.

«Если ваша цель — разрешить конфликт, говорить о своих истинных интересах и мотивах важно честно. Собеседник почувствует или не почувствует эту честность по словам, мимике, жестам, положению тела в пространстве и множеству других вербальных и невербальных сигналов. Если не будет честности, не будет и доверия. А отсутствие доверия способствует разобщению, разочарованию, закреплению мысли о невозможности доверять конкретному человеку. Все это разжигает конфликт с новой силой», — объяснила бизнес-наставник.

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