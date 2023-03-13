Бизнес-коуч поделилась способом избавления от «синдрома самозванца»

Способом выявить «синдром самозванца» и избавиться от него поделилась в беседе с «Мослентой» специалист по стандартам ICF и ACTР, владелица международного центра коучинга Алиса Котляр.

«Я бы охарактеризовала синдром самозванца как глубинное отношение к себе. Проявляется он в основном как недоверие к собственным способностям, навыкам: человек думает, что не дорос до чего-то, он мучается от мысли, что недостаточно в чем-то хорош. Возможно, ему не хватает образования или определенных знаний, умений. В связи с этим он думает, что не имеет права делать то, что делает», — объяснила Котляр.

По мнению эксперта, причины появления «синдрома самозванца» кроются в детстве человека, которому приходилось доказывать родителям и учителям свою успешность, убеждать их в правильности своих действий и мыслей.