Бизнес-коуч поделилась способом избавления от «синдрома самозванца»
Бизнес-коуч Котляр заявила, что причины появления «синдрома самозванца» кроются в детстве.
Способом выявить «синдром самозванца» и избавиться от него поделилась в беседе с «Мослентой» специалист по стандартам ICF и ACTР, владелица международного центра коучинга Алиса Котляр.
«Я бы охарактеризовала синдром самозванца как глубинное отношение к себе. Проявляется он в основном как недоверие к собственным способностям, навыкам: человек думает, что не дорос до чего-то, он мучается от мысли, что недостаточно в чем-то хорош. Возможно, ему не хватает образования или определенных знаний, умений. В связи с этим он думает, что не имеет права делать то, что делает», — объяснила Котляр.
По мнению эксперта, причины появления «синдрома самозванца» кроются в детстве человека, которому приходилось доказывать родителям и учителям свою успешность, убеждать их в правильности своих действий и мыслей.
Многие не верят в себя, тотально не верят в свою силу, в собственный талант и знания
Алиса Котляр
Распознать «синдром самозванца» можно самостоятельно: нужно внимательно слушать себя и свои ощущения, анализировать их. Основной признак — твердое убеждение в нехватке компетенций, знаний и умений для достижения поставленных целей. Ему могут сопутствовать страх начать что-то новое и боязнь стать успешным, добившись поставленных целей.
Чтобы победить «синдром самозванца», нужно работать со своим мышлением и со своим состоянием, подчеркнула Котляр. В первую очередь важно признать факт наличия проблемы, а не бежать от нее, а после этого осознанно с ней распрощаться. «Скажите себе, что уверены в своих силах, что достойны успеха, что у вас все получится», — призвала собеседница «Мосленты».
Чтобы справиться с «синдромом самозванца», специалист посоветовала вести «дневник успеха»: ежедневно записывать 10-30 пунктов, за которые без зазрения совести хочется себя похвалить. Такой способ поможет убедиться в своих силах и найти внутреннюю опору в себе.
«Когда есть внутренняя опора, нет никакого "синдрома самозванца". Когда есть вера и уверенность в себе, вы ощущаете высокую самоценность и уверенно идете к намеченным целям, достигая высоких результатов», — подвела итог бизнес-коуч.
Ранее Котляр назвала способы настроиться на быстрый заработок. Она посоветовала начинать день со спорта и медитаций.