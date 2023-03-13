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06:38, 13 марта 2023
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Бизнес-коуч поделилась способом избавления от «синдрома самозванца»

Бизнес-коуч Котляр заявила, что причины появления «синдрома самозванца» кроются в детстве.

Бизнес-коуч поделилась способом избавления от «синдрома самозванца»
Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Способом выявить «синдром самозванца» и избавиться от него поделилась в беседе с «Мослентой» специалист по стандартам ICF и ACTР, владелица международного центра коучинга Алиса Котляр.

«Я бы охарактеризовала синдром самозванца как глубинное отношение к себе. Проявляется он в основном как недоверие к собственным способностям, навыкам: человек думает, что не дорос до чего-то, он мучается от мысли, что недостаточно в чем-то хорош. Возможно, ему не хватает образования или определенных знаний, умений. В связи с этим он думает, что не имеет права делать то, что делает», — объяснила Котляр.

По мнению эксперта, причины появления «синдрома самозванца» кроются в детстве человека, которому приходилось доказывать родителям и учителям свою успешность, убеждать их в правильности своих действий и мыслей.

Многие не верят в себя, тотально не верят в свою силу, в собственный талант и знания

Алиса Котляр

Распознать «синдром самозванца» можно самостоятельно: нужно внимательно слушать себя и свои ощущения, анализировать их. Основной признак — твердое убеждение в нехватке компетенций, знаний и умений для достижения поставленных целей. Ему могут сопутствовать страх начать что-то новое и боязнь стать успешным, добившись поставленных целей.

Чтобы победить «синдром самозванца», нужно работать со своим мышлением и со своим состоянием, подчеркнула Котляр. В первую очередь важно признать факт наличия проблемы, а не бежать от нее, а после этого осознанно с ней распрощаться. «Скажите себе, что уверены в своих силах, что достойны успеха, что у вас все получится», — призвала собеседница «Мосленты».

Чтобы справиться с «синдромом самозванца», специалист посоветовала вести «дневник успеха»: ежедневно записывать 10-30 пунктов, за которые без зазрения совести хочется себя похвалить. Такой способ поможет убедиться в своих силах и найти внутреннюю опору в себе.

«Когда есть внутренняя опора, нет никакого "синдрома самозванца". Когда есть вера и уверенность в себе, вы ощущаете высокую самоценность и уверенно идете к намеченным целям, достигая высоких результатов», — подвела итог бизнес-коуч.

Ранее Котляр назвала способы настроиться на быстрый заработок. Она посоветовала начинать день со спорта и медитаций.

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