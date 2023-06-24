Врач Малиновская назвала разрушающие иммунитет факторы

Четыре фактора, разрушающих иммунную систему организма, назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач Ольга Малиновская.

«Регулярный недосып может привести к серьезным проблемам: могут обостриться или дебютировать хронические заболевания, проявиться ментальные нарушения, а также снизиться иммунитет. Исследования показывают, что люди, которые регулярно спят меньше 6 часов в сутки, чаще болеют простудами», — пояснила эксперт. Она призвала не высыпаться на выходных «за всю неделю», а соблюдать один режим сна с нормой от семи до девяти часов за ночь.

Снизить иммунитет может также злоупотребление фастфудом. В такой еде содержится слишком много соли, трансжиров, ароматизаторов и усилителей вкуса. Эти компоненты негативно влияют на кишечный микробиом, который также важен для работы иммунной системы, вызывая дисбаланс микрофлоры, подчеркнула врач.

Постоянный стресс приводит к выбросу адреналина и кортизола, на фоне которого может начаться усиленная выработка цитокинов — белков, характерных для воспаления. Избыток цитокинов приводит к подавлению активности иммунной системы, в результате люди, подверженные стрессу, более подвержены инфекциям, продолжила специалист.

«Несовершенная гигиена ротовой полости тоже может привести к тому, что иммунитет станет ниже. Если чистить зубы не два, а один раз в день, или вовсе пренебрегать их чисткой, то велика вероятность развития воспалительных заболеваний десен, например, гингивита. В организме возникнет очаг воспаления (или несколько очагов), на ликвидацию которого будут брошены "силы" иммунной системы», — заключила Малиновская.

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