Врач Малиновская назвала разрушающие иммунитет факторы
Врач Малиновская назвала четыре разрушающих иммунную систему фактора.
Четыре фактора, разрушающих иммунную систему организма, назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач Ольга Малиновская.
«Регулярный недосып может привести к серьезным проблемам: могут обостриться или дебютировать хронические заболевания, проявиться ментальные нарушения, а также снизиться иммунитет. Исследования показывают, что люди, которые регулярно спят меньше 6 часов в сутки, чаще болеют простудами», — пояснила эксперт. Она призвала не высыпаться на выходных «за всю неделю», а соблюдать один режим сна с нормой от семи до девяти часов за ночь.
Снизить иммунитет может также злоупотребление фастфудом. В такой еде содержится слишком много соли, трансжиров, ароматизаторов и усилителей вкуса. Эти компоненты негативно влияют на кишечный микробиом, который также важен для работы иммунной системы, вызывая дисбаланс микрофлоры, подчеркнула врач.
Постоянный стресс приводит к выбросу адреналина и кортизола, на фоне которого может начаться усиленная выработка цитокинов — белков, характерных для воспаления. Избыток цитокинов приводит к подавлению активности иммунной системы, в результате люди, подверженные стрессу, более подвержены инфекциям, продолжила специалист.
«Несовершенная гигиена ротовой полости тоже может привести к тому, что иммунитет станет ниже. Если чистить зубы не два, а один раз в день, или вовсе пренебрегать их чисткой, то велика вероятность развития воспалительных заболеваний десен, например, гингивита. В организме возникнет очаг воспаления (или несколько очагов), на ликвидацию которого будут брошены "силы" иммунной системы», — заключила Малиновская.
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