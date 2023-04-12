Психолог дал рекомендации при разрыве отношений

Простые рекомендации при разрыве романтических отношений дал в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он порекомендовал не страдать от одиночества, а насладиться свободой и не вступать сразу же в новые отношения.

По словам специалиста, часто люди, завершив отношения, сразу же приступают к поиску нового партнера. Однако, из-за не долеченной психотравмы качество таких отношений может быть очень низким, они чреваты новым расставанием и очередной психотравмай.

Для того, чтобы этого избежать, Долгов рекомендует простой, по его мнению, способ: поменять в мыслях слово «одиночество» на слово «свобода». В это время психолог рекомендует попытаться лучше узнать себя, понять свои потребности и предпочтения.

В это время можно уделить особое внимание саморазвитию, считает Долгов, и насладиться своими личными увлечениями без ограничений. Психолог подчеркнул, что свобода поможет развить эмоциональную стабильность и умение управлять своими порывами, позволит стать независимым.

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