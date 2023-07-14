Житель Подмосковья едва не умер от разрыва пищевода из-за переедания

Врачи подмосковной Видновской больницы спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Пациент обратился в медучреждение с жалобами на загрудинную боль и рвоту.

Уточняется, что, помимо спонтанного разрыва пищевода, у пострадавшего диагностировали воспаление клетчатки средостения и нагноение в плевральный полости. Как объяснили врачи, угрожающее жизни состояние, вероятно, возникло из-за переедания.

В результате пациенту удалили пораженную часть пищевода и установили специальные дренажи в плевральную полость, чтобы устранить гной. По словам заместителя главного врача Константина Хадикова, в течение нескольких месяцев пациент не сможет есть через рот, питание ему будет доставляться в пищевод через переднюю брюшную стенку с помощью трубки.

В настоящий момент мужчину выписали из больницы, сейчас он проходит амбулаторное лечение на дому. Через несколько месяцев ему создадут искусственный пищевод из части кишечника или желудка.

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